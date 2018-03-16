РИАМО - 16 мар. Музыкальные, художественные, хореографические и другие школы искусств Москвы получат свыше 35 тысяч единиц специального оборудования и мебели в рамках проекта «Искусство – детям», сообщил в пятницу руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

«Будет закуплено 35 тысяч единиц специального оборудования и мебели, 15 тысяч новых музыкальных инструментов. Стыдно сказать, у нас 30% тех инструментов, на которых мы учим ребят, куплены еще в советское время, никогда этому такого большого должного системного внимания не уделялось», - сказал Кибовский в интервью телеканалу «Москва 24».

По его словам, проект «Искусство – детям» позволит за несколько лет сделать достойную материальную базу в музыкальных, художественных, хореографических и других столичных школах искусств, что способствует развитию творческого образования в Москве.

Ранее Кибовский отмечал, что на проект «Искусство – детям» выделили в общей сложности свыше 11 миллиардов рублей. Программу планируют реализовать в 2018-2020 годах.