РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. Жители Подольска, которые примут участие в выборах президента РФ 18 марта, получат подарки, в том числе конфеты «Подольчанка» и календари, посвященные народному кинопроекту «Ильинский рубеж», сообщил «РИАМО в Подольске» завотделом по взаимодействию со СМИ управления по взаимодействию с общественными организациями и СМИ администрации горокруга Виктор Маляренко.

Жители Подольска могут принять участие в выборах президента РФ 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок. Выборы президента РФ проходят в День воссоединения Крыма с Россией. В них могут принять участие около 264 тысяч жителей городского округа Подольск. Голосование будет проходить с 8:00 до 20:00.

«Всех голосующих ждут подарки – пакеты с конфетами «Подольчанка» и календари, посвященные народному кинопроекту «Ильинский рубеж». Впервые голосующие получат на выбор красивый альбом «Музеи-усадьбы Подмосковья», изданный по заказу министерства культуры Московской области, или книгу директора Подольского краеведческого музея Любови Слащевой «От иголки до машинки»», – сказал Маляренко.

По его словам, молодым избирателям от 18 до 25 лет вручат флаеры об открытии фестиваля «Студенческая весна-2018» в Подольске, который пройдет 1 апреля в Ледовом дворце «Витязь». Билет на открытие фестиваля можно будет получить с 20 по 25 марта, предъявив флаер. Пункты выдачи будут работать с 15:00 до 20:00 по трем адресам: Октябрьский проспект, дом №11; микрорайон Климовск, проспект Юности, дом №1 и улица Почтовая, дом №8.