РИАМО - 16 мар. Грантовую поддержку предложили организовать для выставочных залов и музеев Москвы, сообщил в пятницу руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым устанавливается порядок предоставления грантов театрам. Гранты будут предоставляться в целях поддержки и развития театрального искусства в Москве, создания условий для развития творческой инициативы и расширения возможностей использования творческого потенциала театров.

«Сейчас даже дальше идет вопрос – что уже учреждения другого типа, наши выставочные залы и музеи, попробовать (поддержать грантами – ред.). <…> Если у самих учреждений появляются такие желания, значит, действительно, та система, которая нами внедрена, она самим деятелям искусства более удобна», - сказал Кибовский в интервью телеканалу «Москва 24».

Он добавил, что вопрос предоставления грантов выставочным залам и музеям Москвы обсудят в рамках деловой программы Московского культурного форума, который пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж» с 23 по 24 марта.