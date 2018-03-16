РИАМО - 16 мар. Подмосковные детские школы искусств в соответствии с поручением президента РФ получили новые пианино, инструменты поставят в 18 школах семи муниципалитетов региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Тучковская детская музыкальная школа и еще 17 детских школ искусств Московской области в семи муниципалитетах получили новые пианино. Эта поставка инструментов стала последней в рамках выполнения поручения президента РФ», - отмечается в сообщении.

Восемь инструментов поставлено в Одинцовский район, по три – в Рузский и городской округ Можайск, по одному – в городские округа Звенигород, Истра, Красногорск и Лотошинский район.

«В соответствии с поручением президента Российской Федерации и распоряжением правительства РФ, детские школы искусств Подмосковья должны были получить 187 пианино на общую сумму 102,8 миллиона рублей. Реализация проекта осуществлялась в рамках государственных контрактов, заключенных между правительством Московской области, министерством культуры Подмосковья и министерством промышленности и торговли Российской Федерации», – сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

По ее словам, в декабре 2017 года 61 пианино было поставлено в 20 муниципальных образований региона. Остальные 126 инструментов, производство которых осуществляется на территории Пушкинского района, поступили в детские школы искусств в этом году.

Всего в Подмосковье работают 208 детских школ искусств, из которых 187 – музыкальные и ДШИ, имеющие музыкальные отделения. Все они, представляющие 59 муниципальных образований региона, получили новые пианино.