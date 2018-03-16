РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. В пятницу в МФЦ Подольска жителям начали раздавать бюллетени для голосования за объекты, которые нужно благоустроить в первую очередь, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник администрации горокруга.

В Подольске во время выборов президента РФ жителям предложат проголосовать за один из пяти объектов общественных мест. Объекты, набравшие больше всего голосов, благоустроят в первую очередь. Бюллетени будут принимать 18 марта в зданиях, где пройдет народное голосование за президента РФ. Для выбора жителям Подольска предложили пять адресов: бульвар 65-летия Победы, пешеходную зону на улице 50-летия ВЛКСМ, территорию вблизи источника у деревни Валищево и зоны отдыха в парках «Елочки» и «Дубки».

«Бюллетени для народного голосования по определению приоритетов по благоустройству общественных пространств в Подольске начали раздавать в пятницу в МФЦ. Проголосовать можно будет в день выборов президента РФ 18 марта в зданиях избирательных участков с 8:00 до 20:00», – сказал сотрудник.

Бюллетени для голосования будут раздавать волонтеры на улицах, их можно будет взять в почтовых ящиках, общественных местах. В регионе для голосования будет представлено 140 объектов. Это парки, скверы, бульвары, пешеходные зоны, набережные, подлежащие благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году.

Получив бюллетень для рейтингового голосования по благоустройству общественных пространств в избирательной комиссии, нужно выбрать из списка объектов тот, который должен быть благоустроен в первую очередь и поставить любой знак в клеточке напротив выбранной графы. В списке можно отметить не более двух объектов или добавить свой вариант.

Итоги голосования подведут не позднее 31 марта. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут благоустроены уже в 2018 году, а остальные пространства позже. Итоги голосования будут опубликованы в областных и городских СМИ, а также на сайте www.sredamo.ru.