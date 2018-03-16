Редакция РИАМО продолжает следить за событиями в Интернете. На этой неделе пользователи вспомнили старый мем «Shazam распознал», обсуждали новый клип Филиппа Киркорова, а также создавали фотожабы после провала асфальта в Таганроге и пародии на шедевры великих живописцев.

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«Шазам» распознал как»

На улице прорвало канализационную трубу, я случайно включил Shazam, а он распознал в этих звуках новую песню Ольги Бузовой. — Артём Дерягин (@DerArto) 10 марта 2018 г.

Мем из 2015-го – «Шазам» распознал», когда пользователи соцсетей сравнивали житейские ситуации c композициями исполнителей, на этой неделе получил вторую жизнь в русскоязычном Twitter. Например, прорыв канализационной трубы сравнили с пением Ольги Бузовой.

однажды я так рыдал, что шазам распознал меня как радиохед — Прояснилось (@proyasnil) 10 марта 2018 г.

Однажды деревенским утром я вышла насладиться пением петухов, но шазам распознал это как русский рэп — сосу за колбасу (@reshka_k) 11 марта 2018 г.

Осторожно: собака настолько злая, что Шазам распознал её рык как Sunn O))) — Мишаня (@Yearunov) 12 марта 2018 г.

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«Сфоткай типа Рембрандт»

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» активно пародируют шедевры мирового искусства в группе «Сфоткай типа Рембрандт». Сообщество появилось в декабре 2017 года и уже успело собрать более 20 тысяч подписчиков. В последнее время посты публикуются ежедневно, а участники косплея пытаются поразить пользователей сложным гримом или оригинальной идеей в домашнем интерьере. Среди ярких пародий – Юрий Дудь в качестве аналога к «автопортрету» Эгона Шиле и котик вместо младенца на картине да Винчи «Мадонна с младенцем».

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Кавер-пародии на новый клип Киркорова

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 14 Мар 2018 в 12:22 PDT

Новый клип российской поп-звезды Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий», который артист выложил в своем официальном аккаунте в Instagram, вызвал волну восторгов от его коллег по шоу-бизнесу, которые стали записывать и выкладывать видео на своих страничках. В пародиях на Киркорова засветились танцующая в аэропорту Лолита, пляшущий на пляже Евгений Плющенко, Сергей Лазарев, создавший мини-клип в стиле 90-х, и другие.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) 14 Мар 2018 в 5:42 PDT

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 14 Мар 2018 в 4:35 PDT

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 15 Мар 2018 в 9:58 PDT

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 14 Мар 2018 в 7:00 PDT

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Фотожабы на провал асфальта в Таганроге

Публикация от Dmitry Koltunov (@koltunoff79) 13 Мар 2018 в 9:12 PDT

На одной из улиц Таганрога на этой неделе обвалился асфальт, что стало поводом для создания фотожаб. Десятки фотографий огромной ямы разошлись по соцсетям, вирусной стала фотография со смеющийся девочкой на фоне дорожной ямы. Пользователи интернета стали фотошопить, «посадив» в яму сочинского олимпийского мишку, клоуна Пеннивайза, мультяшного крота и пр.

© Сергей Цолетан © Владислав Крупнов 1 из 2

Билборд в Питере по мотивам одноименного фильма

Публикация от Миша Маркер (@misha_marker) 10 Мар 2018 в 3:39 PST

Оскароносный фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» снова стал поводом для обсуждения. На этот раз уличный художник Миша Маркер в центре Петербурга у метро «Владимирская» повесил плакат в стилистике фильма с провокационной надписью: «Нам билбордов не хватит спрашивать».

Пользователи социальных сетей неоднозначно оценили работу: одни восхищались задумкой, другие же недоумевали.

rose_end Это шикарно!

alena_sedaeva92 Гениально

zhannaalien А что ты эти хотел сказать? О чем именно спрашивать?