РИАМО - 16 мар. Одинцовская городская прокуратура приняла участие в судебном процессе по иску работницы общества с ограниченной ответственностью о восстановлении ее на работе, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Женщина, работавшая в организации по совместительству провизором, была уволена работодателем в связи с приемом на указанную должность работника на постоянной основе. Вместе с тем, в силу положений Трудового кодекса РФ истица не могла быть уволена, поскольку имеет малолетнего ребенка. Однако суд отказал в удовлетворении ее исковых требований.

«В целях защиты трудовых прав гражданки прокурор, участвовавший в процессе, принес на судебное решение апелляционное представление. По результатам его рассмотрения Московский областной суд отменил решение суда первой инстанции и восстановил гражданку на работе», - говорится в сообщении.