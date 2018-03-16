РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 мар. В поселке Архангельское Красногорска сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области задержали мужчину, который угрожал ребенку расправой, сообщается на странице управления в соцсети «ВКонтакте».

«На пульт централизованного наблюдения отдела вневедомственной охраны по городскому округу Красногорск поступила информация: в одном из многоквартирных домов в поселке Архангельское мужчина угрожает матери убийством ее 10-летнего сына», – говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии выяснили, что сожитель женщины в ходе возникшего конфликта схватил кухонный нож и угрожал убить ребенка. Мать с сыном сумели выбежать на улицу.

«Сотрудники Росгвардии задержали мужчину и передали его прибывшей следственно-оперативной группе», – сообщается в материале.

В отношении задержанного, ранее не судимого 39-летнего жителя Ростовской области, возбуждено уголовное дело.