РИАМО – 16 мар. МВД Украины не будет пускать граждан России в консульства и посольства 18 марта для голосования на выборах президента РФ, сообщает Газета.ru.
«В воскресенье, 18 марта <…> режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины – в Киеве, Харькове, Одессе и Львове – не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан России для голосования на выборах», - говорится в сообщении МВД Украины на странице в Facebook.
Данное решение ведомство объясняет тем, что не признает проведения выборов в Крыму, который Киев считает своей территорией.
«Доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом. Другие лица и граждане России в этот день на территорию диппредставительства допускаться не будут», - добавился в сообщении.
МВД Украины призвало россиян «не провоцировать ситуацию» и подчиниться «законным требованиям Украины».
Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.
Аман Гумирович Тулеев, председатель Кемеровского областного совета народных депутатов. Кроме него кандидатами в президенты на первых выборах были Вадим Викторович Бакатин, Борис Николаевич Ельцин, Владимир Вольфович Жириновский, Альберт Михайлович Макашов, Николай Иванович Рыжков.
Геннадий Зюганов
Пять раз, в 1991, 1996, 2000, 2004, 2008 году.
Борис Немцов
Что вы знаете о выборах в России? (2/14)
Кто стал первой женщиной − кандидатом в президенты России?
Нынешний председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Известный правозащитник, председатель движения «За гражданское достоинство», Памфилова по итогам президентских выборов 2000 года заняла 7-е место среди 11-ти кандидатов.
Галина Старовойтова
Что вы знаете о выборах в России? (3/14)
Каким видом избирательного права не обладает гражданин РФ, не достигший 21 года?
Гражданин РФ, достигший 18 лет, обладает избирательным правом, за исключением ряда категорий. Согласно Конституции РФ, не имеют права избирать, быть избранными, участвовать в референдуме граждане, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
Нет
Да, но только не за себя самого
Может, но по особой процедуре
Что вы знаете о выборах в России? (14/14)
Если 18 марта вас срочно отправят в командировку, как будете голосовать?
Напишу заявление для голосования по месту нахождения
Проголосую в аэропорту по спецзаявлению
Если Вы не сможете проголосовать по месту регистрации и не успели написать заявление о голосовании по месту своего фактического нахождения, то за 5 дней до выборов можете прийти в свою УИК и оформить специальное заявление с маркой, чтобы проголосовать в аэропорту или на вокзале.
Проголосую через портал госуслуг
Активный избиратель
Вы следите за изменениями в избирательном законодательстве и всегда ходите голосовать. Даже если вы едете в отпуск, то точно знаете, что нужно сделать: заранее написать заявление, чтобы проголосовать по месту нахождения. Вы ни за что не перепутаете, какой значок ставить в бюллетене, и сможете воспользоваться КОИБом. А еще вы в курсе, что Собчак – не первая женщина, которая идет на президентские выборы, а Зюганов уже пропускал одну предвыборную кампанию.
Вы никогда не голосовали на выборах и ничего о них не знаете. Однако выборы президента Российской Федерации 18 марта 2018 года – повод для того, чтобы хотя бы раз в жизни прийти на избирательный участок. Узнать, где находится ваш участок для голосования и часы его работы просто – по адресу прописки на сайте ЦИК. Также у граждан РФ есть широкие возможности отдать свой голос, даже если они не могут прийти на свой участок – можно проголосовать на дому, досрочно, по специальному заявлению в аэропорту или на вокзале, а также за границей или в другом регионе, и даже граждане без определенного места жительства.
Возможно, у вас есть гражданская позиция и вы собираетесь отдать свой голос за одного из кандидатов, но в выборах вы новичок и плохо ориентируетесь в процедуре голосования. Если вы собираетесь взять открепительное, то знайте, что этого уже делать не нужно. У вас еще есть время разобраться, как проголосовать, если вы находитесь не по месту прописки, и как правильно заполнять избирательный бюллетень. Вам стоит зайти на сайт ЦИК и найти адрес своего избирательного участка.
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