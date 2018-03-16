РИАМО – 16 мар. МВД Украины не будет пускать граждан России в консульства и посольства 18 марта для голосования на выборах президента РФ, сообщает Газета.ru.

«В воскресенье, 18 марта <…> режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины – в Киеве, Харькове, Одессе и Львове – не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан России для голосования на выборах», - говорится в сообщении МВД Украины на странице в Facebook.

Данное решение ведомство объясняет тем, что не признает проведения выборов в Крыму, который Киев считает своей территорией.

«Доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом. Другие лица и граждане России в этот день на территорию диппредставительства допускаться не будут», - добавился в сообщении.

МВД Украины призвало россиян «не провоцировать ситуацию» и подчиниться «законным требованиям Украины».

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

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