РИАМО – 16 мар. Заслуженный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств Никита Медведев скончался 15 марта на 68-м году жизни, он был одним из разработчиков оформления станции столичной подземки «Хорошевская», сообщает в пятницу Газета.ru.

Как отмечается на сайте академии, Медведев разрабатывал оформление станции метро «Хорошевская». В 1996 году он был удостоен премии города Москвы за серию портретов отечественных мореплавателей, созданную в честь 300-летия Российского флота.

«Прощание с художником состоится в субботу, 17 марта, в храме «Большое Вознесение» у Никитских ворот», - говорится в сообщении.