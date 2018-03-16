РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 мар. Ново-Люберецкое кладбище, которое находится на Новорязанском шоссе, исчерпает свой ресурс для естественного захоронения через 2,5 года, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На Ново-Люберецком кладбище имеется дефицит земли для естественного захоронения. Места осталось на 2-2,5 года», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что кладбище занимает 38 гектаров. Он окружен землями лесного хозяйства и частными угодьями.

«Кладбище и не одной соткой больше не станет. Если жители думают, что оно расширяется в сторону деревни Токарево, то это слухи», – добавил Ружицкий.