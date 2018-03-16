РИАМО - 16 мар. В Московской областной думе 27 марта подведут итоги конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления Московской области-2017», в этот же день победителям вручат награды, говорится в сообщении пресс-службы Совета муниципальных образований.

«В Московской областной думе 27 марта состоится церемония награждения победителей ежегодного конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления Московской области – 2017», который проводится Советом муниципальных образований Московской области. В церемонии награждения также примут участие представители правительства Московской области, депутаты Московской областной думы, главы муниципальных образований – победители прошлых лет конкурса», - отмечается в сообщении

В прошлом году на конкурс было подано около 60 заявок от муниципальных образований Московской области. Наиболее активными оказались городской округ Ивантеевка, направивший на конкурс семь номинантов, и Клинский район (ныне – городской округ Клин), заявивший на конкурс шесть участников.

Наиболее востребованными оказались три номинации – «Социальная сфера» (17 заявок), «Градостроительство, архитектура, землепользование и строительство» и «Организационное, правовое и кадровое обеспечение деятельности органов местного самоуправления» (по восемь заявок в каждой номинации).

Конкурс проходил в несколько этапов. Сначала материалы конкурса оценивала конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители профильных министерств и ведомств Московской области, а также эксперты в области местного самоуправления. Конкурсная комиссия определила тройку финалистов в каждой из номинаций, а затем распределила между ними призовые места. Итоги конкурса будут поведены 27 марта.