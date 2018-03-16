РИАМО - 16 мар. Активисты совета общественного пункта охраны правопорядка проверили территорию у станции столичной подземки «Щукинская», всего с начала года в органы государственной власти было направлено 12 сообщений о выявленных нарушениях правил торговли, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

«На этой неделе активисты совета общественного пункта охраны правопорядка (ОПОП) района Щукино Северо-Западного административного округа совершили очередную проверку территории вблизи станции метро «Щукинская», в ходе которой, в частности, отдельное внимание уделялось фактам несанкционированной торговли», — говорится в сообщении.

Как отмечают члены советов ОПОП района, именно у станции метрополитена ранее часто собирались недобросовестные продавцы, предлагавшие купить домашние заготовки, цветы, вещи. Торговля с рук является не только прямым нарушением законодательства, но и несет в себе опасность приобретения некачественных продуктов.

«С начала года председатели совета ОПОП района Щукино направили в органы государственной власти 12 сообщений о выявленных нарушениях правил торговли для принятия мер в соответствии с действующим законодательством», — добавляется в сообщении.

Также большую часть времени председатели совета ОПОП уделяют профилактическим беседам с незаконными продавцами. Благодаря регулярной кропотливой работе и практически ежедневному обходу территории удалось существенно снизить число случаев несанкционированной торговли у метро «Щукинская».

В 2017 году в ОПОП района Щукино поступило более 60 информационных сообщений граждан и коллективных обращений о нарушениях правил торговли.