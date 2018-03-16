РИАМО - 16 мар. Программы, посвященные памяти Олега Табакова, представят в столичных учреждениях культуры на «Ночи театров», которая пройдет 24 марта, сообщил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

«Обязательно вместе с артистами «Табакерки» и с колледжем (Московский театральный колледж при Московском театре под руководством Табакова – ред.), которые являются вообще детищами Олега Павловича, мы, конечно, представим программу и на сцене Серпуховки (Серпуховский музыкально-драматический театр – ред.). Само собой разумеется, будут программы, посвященные Олегу Павловичу», - сказал Кибовский в интервью телеканалу «Москва 24».

Он добавил, что отдельный раздел, посвященный памяти Табакова, представят на Московском культурном форуме в Центральном выставочном зале «Манеж», который пройдет с 23 по 25 марта.

«Эта утрата колоссальна, и мы естественно на Московском культурном форуме внесем изменения в застройку, обязательно мы там сделаем и соответствующий раздел в Манеже, посвященный этому удивительному деятелю отечественного искусства», - отметил Кибовский.

По его словам, программа Московского культурного форума специально организована так, чтобы «Ночь театров» (24 марта) и День работника культуры (25 марта) совпадали.

Народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта в Москве на 83-м году жизни. Его похоронили 15 марта на Новодевичьем кладбище столицы.

Табаков родился в 1935 году. В 1957 году окончил Школу-студию МХАТ. На сцене дебютировал в спектакле «Вечно живые» в 1956 году. Артист был одним из основателей и ведущих актеров театра «Современник». За свою карьеру актер исполнил более 200 ролей. Помимо этого, он выпустил четыре актерских курса в Школе-студии МХАТ.

В 1987 году Табаков открыл театр «Табакерка». В июне 2000 года он стал художественным руководителем МХТ имени Чехова, а с 2004 года он параллельно исполнял обязанности директора театра.