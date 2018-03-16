РИАМО - 16 мар. В кинотеатрах сети «Московской кино» покажут лучшие кинокартины, в которых снимался народный артист СССР Олег Табаков, сообщил в пятницу руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

«В наших кинотеатрах сети «Московское кино» мы, конечно, покажем подборку кинофильмов, (будут – ред.) свободные сеансы для москвичей лучших картин, где сыграл Олег Павлович», - сказал Кибовский в интервью телеканалу «Москва 24».

По его словам, на Московском культурном форуме, который пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж» с 23 по 24 марта, представят специальную книгу, в которой любой желающий может выразить свои соболезнования об утрате артиста и которую затем передадут его близким.

«Поверьте, это очень важно, когда слова поддержки слышат родные и близкие не только от друзей, от того круга, с которым вы общаетесь, но и от имени любого простого человека, просто от тех, кто действительно любил Олега Павловича и для кого он работал так много лет», - подчеркнул Кибовский.

Народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта в Москве на 83-м году жизни. Его похоронили в 15 марта на Новодевичьем кладбище.

Табаков родился в 1935 году. В 1957 году окончил Школу-студию МХАТ. На сцене дебютировал в спектакле «Вечно живые» в 1956 году. Артист был одним из основателей и ведущих актеров театра «Современник». За свою карьеру актер исполнил более 200 ролей. Помимо этого, он выпустил четыре актерских курса в Школе-студии МХАТ. В 1987 году Табаков открыл театр «Табакерка». В июне 2000 года он стал художественным руководителем МХТ имени Чехова, а с 2004 года он параллельно исполнял обязанности директора театра.