РИАМО - 16 мар. Межрайонная природоохранная прокуратура Московской области добилась устранения нарушений законодательства об охране атмосферного воздуха в деятельности двух предприятий из Дубны и Химок, сообщается на сайте прокуратуры региона.

Межрайонная природоохранная прокуратура Московской области проверила исполнение федерального законодательства предприятием по обработке металла из Дубны и организацией по строительству и ремонту объектов промышленной энергетики в городском округе Химки. Проверка показала, что данные предприятия эксплуатируют стационарные источники выбросов в атмосферу без соответствующих разрешений.

«В связи с этим межрайонная природоохранная прокуратура Московской области внесла руководителям организаций представления, которые рассмотрены и удовлетворены. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения закона устранены, организациями получены разрешения на выбросы вредных веществ в атмосферный воздух», - говорится в сообщении.