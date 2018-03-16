РИАМО - 16 мар. Члены регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Московской области рассказали на встрече с активистами, победителями и лауреатами конкурсов ОНФ о текущих проектах, акциях и конкурсах, а также о планах на ближайшее будущее, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного отделения ОНФ.

«Собравшимся были представлены презентационные видеоматериалы по проектам ОНФ, акциям и мероприятиям регионального отделения, реализованным в последние несколько месяцев. Лауреаты конкурса «Молодежки ОНФ» «Образ будущего страны» поделились своими идеями и предложениями по поводу важных аспектов современной молодежной политики», - отмечается в сообщении.

С рассказами о журналистском конкурсе фонда ОНФ «Правда и справедливость» и Медиафоруме ОНФ выступили лауреаты конкурса, журналисты из разных городов области. Они подчеркнули, насколько важно для них понимание того факта, что они работают в одной большой команде во главе с авторитетным лидером.

Особое внимание было уделено реализации приоритетных проектов ОНФ в 2018 году. Собравшиеся проявили высокий интерес к сотрудничеству по проектам.

В ближайшие месяцы региональный штаб ОНФ активизирует экологическое направление: представители ОНФ уже проводят еженедельные мастер-классы для экоактивистов, в том числе по обращению с отходами, а в марте первые молодежные экопатрули займутся проблемами водных ресурсов.

В Подмосковье набирают обороты такие культурные инициативы, как «Моя семья – мои истоки» – обучение детей и подростков сохранению местных и семейных традиций, а также акция «Подари талант» – выступления молодежи в домах престарелых.

Запланированы новые мероприятия по вопросам онкологической помощи, по работе с инвалидами, по садоводству и фермерству, по сохранению и использованию культурного наследия и многим другим.

«Жители Подмосковья с высочайшей ответственностью, с полной отдачей готовы сделать все необходимое для решения поставленных перед нами задач – как ближайших, так и отсроченных. Все выявляемые проблемы должны быть решены, наша работа должна продолжаться. Мы работаем на будущее», – сказала сопредседатель регионального штаба ОНФ, депутат Госдумы Наталья Санина.

По ее словам, огромное значение имеет работа с разными слоями населения, от подростков до пенсионеров.

«Важно, что члены регионального штаба ОНФ работают в таких серьезных отраслях, как экономика, здравоохранение, СМИ, экология, культура, образование и других», – заключила член регионального штаба ОНФ в Московской области Екатерина Мечетина.