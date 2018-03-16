РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 мар. Эстакаду на Октябрьском проспекте в Люберцах построят от мемориального комплекса «Вечный огонь» до кинотеатра «Октябрь», сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В рамках реконструкции Октябрьского проспекта планируется построить эстакаду, которая пройдет от мемориала «Вечный огонь» до кинотеатра «Октябрь». Движение будет идти в два яруса», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что выезд на Комсомольский проспект и улицу Смирновская будет сквозной без светофоров. На всем протяжении Октябрьского проспекта после его реконструкции будет от 7 до 9 пешеходных переходов.

«Мы не стали приступать к обустройству пешеходной зоны вдоль Октябрьского проспекта, где он соприкасается со Смирновской, потому что она будет обустроена после реконструкции проспекта», – добавил Ружицкий.

В 2018 году планируется закончить все проектные работы реконструкции Октябрьского проспекта, после чего будут определены сроки окончания и стоимость ремонта. Работы финансируются из бюджета Московской области. Реконструкцию Октябрьского проспекта планируют завершить в 2019-2021 годах.