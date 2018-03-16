РИАМО – 16 мар. Жители России в интернете чаще ищут информацию о здоровье кошек и собак, чем веселые видео с ними, говорится в сообщении пресс-службы компании «Яндекс».



Каждый месяц пользователи «Яндекса» задают около 14 миллионов запросов про кошек и более 11 миллионов — про собак. Аналитики «Яндекса» изучили, что пользователи поиска спрашивают про этих животных и как изменился интерес к ним с 2010 года.



«Больше всего люди интересуются питанием и здоровьем своих питомцев – на эту тему приходится почти четверть всех запросов. Примерно так же часто запросы связаны не с самими животными, а с мультфильмами, книгами и другими произведениями, в названиях которых они фигурируют», - говорится в сообщении.



Смешные ролики и картинки ищут намного реже, а когда ищут, скорее хотят посмотреть на кошек, чем на собак. Топы тем запросов про кошек и собак немного отличаются – и порядком, и составом. Например, запросы про услуги, вроде стрижки, вообще не попали в кошачий топ.



«С 2010 года доля запросов про кошек от всех запросов к «Яндексу» выросла почти в полтора раза, а про собак – только на 16%. В результате за восемь лет кошки увеличили отрыв почти в три раза. Резкие взлеты числа запросов связаны с выходом мультфильмов, появлением игр и тому подобными событиями. Яркий пример – популярная игра «Найди кота»: осенью 2013 года люди очень много искали подсказки по её прохождению, и доля «кошачьих» запросов ненадолго выросла в два с лишним раза», - уточняется в сообщении.



Другие заметные всплески связаны с выходом мультфильма «Кот в сапогах» и сериала «Черная кошка». Самый резкий взлет собак в поиске произошел в декабре 2017-го, когда люди интересовались, в чем и как лучше встретить год Собаки.



«Если в 2010 году запросов со словом «кошка» было почти в два раза больше, чем со словом «кот», то сейчас коты встречаются в поисковых запросах на 20% чаще, чем кошки», - добавляется в сообщении.



Котиков ищут меньше, чем котов, кошек и котят, зато интерес к ним растет быстрее – с 2010 года доля запросов со словом «котик» увеличилась в четыре с половиной раза. Люди часто спрашивают про мультсериалы «Котик Бубу» и «Котики, вперед!», песню Александра Рыбака и телепередачу «Главный котик страны». Примерно раз в два года случается эпидемия интереса к загадке про число ног в комнате, полной котиков, жирафов, бегемотиков и других зверей. А в конце прошлого года появилась еще одна популярная разновидность запросов – про криптокотиков.