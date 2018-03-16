РИАМО - 16 мар. ГУП МО «НИиПИ градостроительства» подготовит документацию по планировке территории для инновационной площадки в подмосковной ОЭЗ «Дубна», говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Минмособлимуществом согласован еще один контракт ГУП МО «НИиПИ градостроительства». Институт будет готовить документацию по планировке территории для особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Дубна» (участок №2). Специалисты начали работу по разработке документации для территории площадью порядка 40 гектаров, которая недавно вошла в состав новой промышленной зоны», - отмечается в сообщении.

ОЭЗ «Дубна» расположилась на двух участках – 127 гектаров и 93 гектара, разделенных Большеволжской улицей. На сегодняшний день в ОЭЗ уже 136 резидентов ведут разработки в области информационных, био- и медицинских, нано- и ядерно-физических технологий, композитных материалов, проектирования сложных технических систем. В этом году планируется привлечь на территорию ОЭЗ в Дубне еще около 25 резидентов.

Подготовка документации по планировке территории необходима для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории и определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

«ОЭЗ «Дубна» – одна из шести инновационных зон в России. Отрадно, что подготовку документации для планировки территории доверили Институту градостроительства Московской области, специалисты которого разработали генеральный план городского округа Дубна, отмеченный высшей наградой конкурса на лучший инновационный проект России», - отметил министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.

Особые экономические зоны технико-внедренческого типа предназначены для размещения научно-исследовательских организаций, конструкторских бюро, технополисов и технопарков. Главная их задача – развитие инновационных проектов, научного прогресса, разработка новых продуктов технологий и решений.

В России имеется шесть инновационных зон: три из них – за пределами Московского региона - в Татарстане, Томске, Санкт-Петербурге, одна – в Зеленограде, и две – в подмосковных Дубне и Фрязине.

«Особые экономические зоны - проект по привлечению инвестиций и развитию приоритетных направлений экономики. Резидентам предлагаются льготы для ведения бизнеса, а они в ответ обеспечивают появление новых разработок и продуктов в различных сферах деятельности, зачастую не имеющих аналогов в мире», - напомнил Аверкиев.