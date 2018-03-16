РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. После открытия универсама «Магнит» в микрорайоне Климовск Подольска жильцы дома №1 на улице Первомайской ежедневно жалуются на шум, возле жилого здания появились грязь и мусор, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Ранее житель Подольска сообщил на портале о том, что на улице Первомайская, 1 в арке дома магазин сети «Магнит» разместил разгрузочную площадку, установил два промышленных кондиционера и контейнер для отходов. По словам мужчины, все эти действия незаконны. Собрания жильцов не было, разрешение на это магазин не получал. Разгрузка идет ежедневно по несколько часов. Перекрывается выезд с парковки, стоит дикий грохот и шум, которые слышны во всех квартирах. Также около дома складируются мусор и гниющие продукты.

«Органы местного самоуправления не вправе проводить проверки по замеру уровня шума. Государственный контроль (надзор) в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения осуществляют должностные лица Роспотребнадзора», – сказал замглавы администрации Подольска Алексей Кук.

По его словам, в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» обращения, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Обращения граждан в форме электронных сообщений направляются путем заполнения специальной формы на официальном сайте Роспотребнадзора. Затем они поступают для обработки и рассмотрения в уполномоченные структурные подразделения. В целях проведения проверки заявитель вправе обратиться в Роспотребнадзор лично или через официальный сайт. В целях проведения общего собрания собственников жилья по данным вопросам заявитель может обратиться в управляющую компанию дома.