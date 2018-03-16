РИАМО - 16 мар. В центре столицы пройдет презентация книги эксперта по клиентскому сервису и продажам Бориса Шпирта «Отчаянные аккаунт-менеджеры», говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

«Двадцатого марта пройдет презентация книги Бориса Шпирта «Отчаянные аккаунт-менеджеры». <…> В программе презентации: мастер-класс по работе с клиентами от Бориса Шпирта, сессия вопросов-ответов с автором», — говорится в сообщении.

Гости мероприятия также узнают лайфхаки по недопущению и преодолению сложных ситуаций и проблем с заказчиком.

Книга «Отчаянные-аккаунт-менеджеры» была выпущена издательством «Альпина Паблишер».

Борис Шпирт - эксперт по клиентскому сервису и продажам. Более 20 лет работал в продажах, из них 12 лет в digital-агентствах как директор по развитию бизнеса, директор по работе с клиентами и управляющий директор.

Продавал и продюсировал digital-решения для сотен компаний и брендов. Среди них такие компании, как Intel, Epson, Fujitsu-Siemens, Coca-cola, Mars, Nestle, Pepsico, Heineken, Goodyear, SAB Miller, Groupe SEB, Panasonic, Nokia, МТС, Royal Canine, Brother, Pfizer, Takeda, «Спортмастер» и многие другие.

Презентация пройдет в DI Telegraph по адресу: улица Тверская, дом 7.