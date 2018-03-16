РИАМО (ЩЕЛКОВО) – 17 мар. Первый заместитель главы Щелковского района Ирина Иванова и глава городского поселения Щелково Рушан Махмутов вручили знак «Почетный гражданин Щелковского района» модельеру Вячеславу Зайцеву, передает корреспондент Щелковского информагентства.

Вручение состоялось в пятницу в загородном доме-музее в деревне Каблуково, где живет модельер.

«Стать почетным гражданином Щелковского района – большая честь для меня. Я являюсь почетным гражданином многих городов, но это все в прошлом. Спасибо администрации Щелковского района за оказанное внимание», – сказал Зайцев.

Модельер внес особый вклад в развитие района: передал в дар Щелковской художественной галерее ряд графических работ, персональная выставка мастера также проходила в галерее, а в одном из залов города Щелкова прошел показ коллекции Вячеслава Зайцева. В 90-х годах именно проект именитого модельера спас фетровую фабрику в Щелкове от краха.