РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. В Подольске порядка 16 тысяч человек подали заявления для голосования на выборах президента России не по месту жительства, при этом 18 тысяч человек временно проживающих в горокруге будут голосовать, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель территориальной избирательной комиссии городского округа Игорь Москаленко.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта в День воссоединения Крыма с Россией. Тем, кто не сможет проголосовать по месту жительства, открепительные удостоверения не нужно было брать.

Проголосовать не по месту жительства можно было, просто написав заявление в семи пунктах приема, которые работали с 31 января до 12 марта, или в МФЦ округа.

«По окончательным данным подлежит исключению из списка избирателей, как подавших заявления о голосовании по месту нахождения за пределами городского округа, чуть более 16 тысяч человек и чуть более 18 тысяч у нас включено в списки избирателей для голосования по месту нахождения тех, кто постоянно зарегистрирован по месту жительства за пределами Подольска, но будет голосовать у нас. Таким образом, в списках избирателей по нашему округу – 264 тысячи человек», – сказал Москаленко.

На данный момент продолжается работа по подготовке избирательных участков к предстоящим выборам, в некоторых из них уже были установлены камеры, а также завезено оборудование. Постепенно решается вопрос телефонизации помещений и доставки оборудования, однако полностью работа по подготовке завершится 17 марта в 17:00.