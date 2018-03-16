РИАМО (МЫТИЩИ) – 16 мар. Более 100 избирательных участков будут работать 18 марта в подмосковных Мытищах, в том числе один временный – в городской клинической больнице, сообщила в пятницу на оперативном совещании главы горокруга председатель территориальной избирательной комиссии Мытищ Наталья Тер-Григорьян.

«Численность избирателей, зарегистрированных на территории городского округа Мытищи, составляет 167 224 человека. Постановлением администрации Мытищ на территории округа образовано 115 избирательных участков и один временный участок, образованный в Мытищинской городской клинической больнице по решению территориальной избирательной комиссии», – сказала Тер-Григорьян.

По ее словам, на 110 избирательных участках будут использованы комплексы обработки избирательных бюллетеней – КОИБ-2017. По данным Мытищинского информагентства, на остальных шести будет применяться технология QR-кодов, что позволяет в два раза ускорить процесс ввода данных.