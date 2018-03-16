РИАМО – 16 мар. Президент России Владимир Путин объявил о начале подготовки новой редакции майских указов, между тем уже опубликованы и первые поручения правительству и администрации президента, сообщает в пятницу Газета.ru.

«Перед тем как подготовить новое издание указов 2012 года, о которых вы помните, нам нужно будет, исходя из того, что сделано, исходя из задач, которые возникают сегодня, подготовить новые ориентиры», - сказал Путин.

Кроме того, по словам президента, были опубликованы первые поручения правительству и администрации.

«Только что вышли мои поручения правительству и администрации и начнется подготовка конкретных указов по направлениям деятельности, по отраслям, в том числе и по здравоохранению, по медицине», - отметил Путин.

Ранее глава государства утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию.