РИАМО (КОРОЛЕВ) – 16 мар. Четырнадцать школьников в Королеве в торжественной обстановке получили паспорта граждан Российской Федерации, ребятам также вручили по экземпляру Конституции страны, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Торжественное вручение паспортов состоялось в Королеве в пятницу. Четырнадцать школьников получили паспорта и подарки. На церемонии ребят приветствовали руководитель городской администрации Юрий Копцик, начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городскому округу Королев Светлана Попова и представитель главного управления ЗАГС Московской области Юрий Полозков.

«Сегодня (16 марта – ред.) важный день для вас, вы стали настоящими гражданами нашей страны. Желаю вам успехов, чтите историю России. Вы должны помнить о том, что вы обладаете полными правами, прописанными в Конституции, но не забывайте, что на вас как на граждан возложена еще и ответственность», – сказал Копцик.

Вместе с паспортом ребята получили по экземпляру Конституции России, приветственный адрес от губернатора Московской области и календари. После вручения школьники вместе с родителями посмотрели небольшой концерт.