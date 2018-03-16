РИАМО - 16 мар. Москва ровно 100 лет назад вернула себе столичный статус, что предопределило развитие города на последующие десятилетия, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Сегодня 100 лет с тех пор, как Москва вернула себе столичный статус. Поздравляю москвичей!», - написал Собянин в аккаунте соцсети «ВКонтакте».

Шестнадцатого марта 1918 года IV Чрезвычайный съезд советов санкционировал решение правительства о переносе столицы из Петрограда в Москву. Древний город вернул себе столичный статус, и это событие во многом предопределило его развитие на все последующие годы.

«Москва по праву может гордиться тем, что достойно выполняет функции столицы России и является одним из крупнейших городов мира», - отметил мэр.