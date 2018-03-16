РИАМО - 16 мар. Памятный знак оппозиционному политику Борису Немцову, убитому в 2015 году, установили на доме на Малой Ордынке, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

Надпись на табличке гласит: «В этом доме жил Борис Немцов - выдающийся политик, убитый 27 февраля 2015 года».

«Я рада, что теперь в этом городе есть место на доме моего друга, куда в любое время может прийти любой человек, независимо от его политических убеждений, чтобы высказать слова почтения», - сказала в ходе церемонии открытия Ксения Собчак.

Порядка 200 человек собрались на церемонию открытия знака. На месте проведения мероприятия дежурят сотрудники полиции.

Ранее авторы инициативы сообщили, что получили разрешение на установку памятного знака на доме №3 по Малой Ордынке в столичной мэрии. Также они заручились поддержкой жильцов дома.

Оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. В июле 2017 года пятеро подозреваемых в убийстве по найму в составе организованной группы были осуждены и приговорены к различным срокам заключения.