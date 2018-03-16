РИАМО - 16 мар. Выборы президента России в Подмосковье будут прозрачными и открытыми для наблюдателей, сообщила заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.

«Более 4,5 тысяч общественных наблюдателей зайдут на избирательные участки, помогут проверить сигнал. В соответствии с современным законодательством наблюдатели могут присутствовать на участках в ходе всего процесса, включая подсчет голосов. Это беспрецедентная прозрачность выборного процесса. Наша задача после отбора и обучения людей - координировать работу. У нас 11 кураторов от Общественной палаты Московской области по кустовому принципу», - сказала Дмитриева журналистам.

Она отметила, что работа построена так, что можно оперативно узнавать о нарушениях, явке, общей ситуации на избирательных участках.

«Любой житель может обратиться к общественному наблюдателю и председателю участковой избирательной комиссии. Также у нас будет работать своя горячая линия», - заключила Дмитриева.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

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