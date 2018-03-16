РИАМО – 16 мар. Российский футбольный клуб ЦСКА встретится с английским «Арсеналом» в одной четвертой финала Лиги Европы по футболу, сообщает ТАСС.

«Первый матч пройдет в Лондоне 5 апреля, ответный – 12 апреля в Москве. Жеребьевка состоялась в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне», - говорится в сообщении.

ЦСКА и «Арсенал» ранее дважды встречались в своей истории. Команды играли в одной группе в Лиге чемпионов в сезоне-2006/07. В Москве армейцы одержали победу со счетом 1:0, а в Лондоне встреча завершилась вничью 0:0.

В других четвертьфинальных парах сыграют немецкий «Лейпциг» и французский «Марсель», испанский «Атлетико» и португальский «Спортинг», итальянский «Лацио» и австрийский «Зальцбург».

ЦСКА остается последним российским клубом, который продолжает играть в еврокубках в текущем сезоне. Ранее на стадии одной восьмой финала борьбу за победу в Лиге Европы завершили московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит». До того выбыл московский «Спартак».

Финал Лиги Европы пройдет 16 мая в Лионе. Действующим победителем турнира является английский клуб «Манчестер Юнайтед».