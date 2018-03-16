РИАМО - 16 мар. Члены мониторинговой группы на выборах президента РФ в Подмосковье готовы к внештатным ситуациям, сообщила председатель совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич.

Губернатор Московской области встретился в пятницу с членами мониторинговой группы на выборах от Общественной палаты Московской области. Во встрече в подмосковном Одинцове приняли участие члены Общественной палаты региона, Юденич, уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова, председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

«На каждом избирательном участке будут представители Общественной палаты, муниципальных общественных палат, представители совета по правам человека, уполномоченного по правам человека. Такая мощная, системная история. Они готовы (к внештатным ситуациям - ред.). Готовым к провокациям всегда быть сложно», - сказала Юденич журналистам по итогам встречи общественников с губернатором.

Она добавила, что Общественная палата Подмосковья создала мониторинговую группу в 2014 году. Сейчас насчитывается порядка 7 тысяч наблюдателей, которые работают в региональных общественных палатах и живут в Подмосковье.

Юденич отметила, что для наблюдателей проводили специальные семинары, где изучалось действующее законодательство, разбирались сложные ситуации.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.