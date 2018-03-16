РИАМО - 16 мар. Московский городской суд отложил заседание по рассмотрению жалобы на приговор лишения свободы бывшему лидеру «Движения против нелегальной иммиграции» и «Русские» Александру Поткину до 3,5 лет, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.

«Заседание отложили на 28 марта, оно пройдет в 14:00», - сказал собеседник агентства.

Поткин был задержан 15 октября 2014 года в московской гостинице «Интурист Коломенское» по делу о хищении 5 миллиардов долларов у вкладчиков БТА-банка.

Ему предъявили обвинения по части 4 статьи 174 УК РФ (легализация (отмывание) похищенного), статье 282 УК РФ (разжигание межнациональный розни), статье 280.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества) и приговорили к 3,5 годам лишения свободы.