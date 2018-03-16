РИАМО - 16 мар. В мобильном приложении «Мосгорпасс» появилось обозначение избирательных участков столицы, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«В приложении департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы «Мосгорпасс» пользователям стали доступны все избирательные участки. Они нанесены на карту, можно легко найти нужный избирательный участок, построить до него маршрут и отправиться по нему с помощью общественного транспорта. Навигация по маршруту доступна в том числе в режиме дополненной реальности», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что для поиска избирательного участка достаточно просто открыть приложение. Приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play. Также пользователи могут оставлять сообщения к каждой избирательной комиссии.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Просто и понятно о выборах президента РФ>>