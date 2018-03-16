РИАМО - 16 мар. Заместитель председателя правительства Подмосковья – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев поздравил 18 победителей конкурса молодежных инновационных научно-технических проектов по программе «УМНИК» за 2017 год, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

В 2017 году победителями в Московской области стали 18 молодых ученых. Они преодолели сложный отбор из пяти ступеней, то есть, пять раз защитили свои научные разработки перед строгой конкурсной комиссией. Все они получили гранты по 500 тысяч рублей для продвижения и дальнейшего развития своих исследований.

«Лидерами по количеству заявок в Подмосковье стали такие города, как Пущино, Жуковский, Реутов, Черноголовка, а также Московский областной университет и МОНИКИ. Большое количество проектов поступило по таким направлениям, как медицина будущего, новые приборы и аппаратные комплексы, современные материалы и технологии их создания», - отметил Буцаев.

Для участия в конкурсе по программе «УМНИК» предлагаемая идея должна быть новой, впервые сформулированной именно участником конкурса. Она должна иметь значение для решения современных проблем как в регионе, так и в стране в целом. Кроме того, должен быть представлен план реализации – от идеи в конечный продукт.