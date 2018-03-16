РИАМО - 16 мар. Московский городской суд назначил рассмотрение апелляционной жалобы на приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву 12 апреля, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.

«Рассмотрение в Мосгорсуде апелляционной жалобы на приговор в отношении Алексея Улюкаева назначено на 12 апреля 2018 года», - сказал собеседник агентства.

Улюкаева задержали при получении взятки в размере 2 миллионов долларов за выданную Минэкономразвитием России положительную оценку, позволившую компании «Роснефть» осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций компании «Башнефть» в размере 50%.

Улюкаев приговорен к восьми годам в колонии строгого режима. Замоскворецкий суд, вынесший 15 декабря свой вердикт, также обязал его выплатить штраф в размере 130 миллионов рублей (эквивалент полученных 2 миллионов долларов) и запретил экс-чиновнику занимать должности в органах госвласти в течение восьми лет после освобождения.

В настоящее время Улюкаев находится в «Кремлевском централе» — СИЗО №99/1 на территории «Матросской тишины».