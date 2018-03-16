РИАМО - 16 мар. В Москве водитель самосвала погиб из-за падения трубы на автомобиль, сообщил РИАМО в пятницу представитель Главного управления СК РФ по столице.

Он пояснил, что в настоящее время полиция оформляет ДТП.

«Водитель «КамАЗа» не опустил кузов, поехал и задел трубу. ЧП произошло на проезжей части. Водитель погиб», - сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщили, что авария произошла на строительстве Большой кольцевой линии Московского метрополитена на юго-западе столицы.