РИАМО (КОРОЛЕВ) – 16 мар. Команда из Королева «Энергия» стала победителем областной олимпиады по избирательному законодательству, сообщила «РИАМО в Королеве» председатель городского комитета образования Ирина Ваврик.

Команда из Королева второй год подряд становится победителем финала олимпиады по избирательному законодательству. В пятницу в доме правительства Московской области прошел финальный этап, на котором команды показывали творческие номера.

«Ребята из нашего города стали победителями олимпиады, показав отличные результаты на теоретическом и творческом этапах. Мы их поддерживали и очень переживали. Мы гордимся успехами юных королевцев», – сказала Ваврик.

В учебном 2017-2018 году в этом цикле избирательной олимпиады приняло участие более 30 тысяч учеников старших классов.