РИАМО - 16 мар. Обвал грунта произошел на Краснохолмской набережной в Таганском районе в центре столицы, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.

«В районе Краснохолмской набережной произошел провал грунта. Коммунальные службы в настоящее время находятся на месте. Проведено обследование территории, начаты восстановительные работы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в районе инцидента возможно временное ограничение движения транспорта.

«Ограничения движения могут затронуть небольшой участок Шлюзовой набережной», - уточнил сотрудник пресс-службы.