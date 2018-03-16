РИАМО – 16 мар. В столичном торговом центре «Метрополис» открылась мультимедийная выставка Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина «Завтрак на траве», сообщает ТАСС.

«ГМИИ имени А.С. Пушкина и ТЦ «Метрополис» представляют мультимедийную выставку «Завтрак на траве» на площадке одного из самых инновационных и динамично развивающихся торговых центров Москвы. Разрушая представления о музее как о консервативной институции, организаторы предлагают посетителям попасть «внутрь» картины, почувствовать себя ее героями», - говорится в сообщении.

Создатели решили пофантазировать о том, что произошло бы, если бы зрители смогли стать частью произведения искусства, а герои картины покинули ее пределы и оказались в пространстве торгового центра. Таким образом, пришлось вновь обратиться к опыту художников-импрессионистов, сделавших поиск новых впечатлений главной темой своего творчества.

Посетителей ждет неожиданная встреча с шедеврами импрессионизма из коллекции Пушкинского музея, а также возможность оказаться внутри картины. В специально созданном к выставке белом кубе, помимо проекции картины Клода Моне «Завтрак на траве», зрители увидят изображения полотен Пьера-Огюста Ренуара, Альфреда Сислея, Камиля Писсаро и других французских импрессионистов из собрания ГМИИ.

Всего в экспозиции будет представлено шесть художников и 13 полотен. С помощью приложения дополненной реальности для мобильных устройств Artefact посетители смогут получить информацию обо всех картинах и прослушать аудиогид.