РИАМО - 16 мар. В Москве взят под стражу мужчина, обвиняемый в убийстве жителя столицы на северо-востоке города, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«Следственными органами продолжается расследование уголовного дела в отношении 44-летнего мужчины. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сказала Иванова.

По версии следствия, вечером 8 марта 2018 года вблизи подъезда жилого дома по улице Череповецкая в ходе внезапно возникшего конфликта обвиняемый нанес множественные удары ножом ранее незнакомому 28-летнему мужчине. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте.