РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) - 16 мар. Сотрудники полиции городского округа Жуковский совместно со спасателем-медиком провели практическое занятие для студентов по действиям при ДТП, молодым людям объяснили, как вести себя в аварийных ситуациях на дорогах, сообщается на официальном сайте Главного управления МВД России по Московской области.

На мероприятии сотрудники полиции разбирали со студентами правила, которые позволят оказывать помощь участникам дорожного движения в экстренных ситуациях.

«Вместе со студентами полицейские разобрали различные ситуации на дорогах и изучили значения дорожных знаков. Стражи порядка рассказали об изменениях в ПДД, которые появились в законодательстве за последние годы», – говорится в сообщении.

Также полицейские напомнили студентам о важности использования светоотражающих элементов на верхней одежде в темное время суток. На занятии студенты научились оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в авариях.