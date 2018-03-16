РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. Вертолет санитарной авиации в пятницу доставил пациента в региональный сосудистый центр в Подольске, в связи с этим пришлось перекрыть автомобильное движение в центре, сообщил «РИАМО в Подольске» заместитель главного врача Подольской городской клинической больницы (ПГКБ) Владимир Соболев.

«Вертолет санитарной авиации доставил пациента из пятого медицинского округа Московской области в региональный сосудистый центр Подольской городской клинической больницы (ПГКБ). Для этого пришлось экипажам полиции перекрыть часть улицы Кирова у площади Ленина, где сделали временную посадочную площадку», – сказал Соболев.

По его словам, больного из вертолета перенесли в карету скорой помощи, которая проследовала в больницу. Транспортировка прошла успешно, больному оказали необходимую медпомощь. Помощь вертолета в последний раз подольским медикам понадобилась в декабре, когда также перекрыли центр Подольска. Новую вертолетную площадку на территории Подольской городской клинической больницы планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году.

Региональный сосудистый центр на базе ПГКБ начал работу в январе 2013 года в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями», национального проекта «Здоровье» и в рамках подпрограммы «Модернизация здравоохранения Московской области». Структурными подразделениями центра являются: неврологическое отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения на 60 коек; кардиологическое отделение на 60 коек; нейрохирургическое отделение на 55 коек; кардионейрореанимационное отделение на 18 коек; отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения.

В различных отделениях центра оказывается специализированная медицинская помощь, включая высокотехнологичную. Центр оснащен современным медицинским оборудованием: мультиспиральный 64-срезовый рентгеновский компьютерный томограф, ангиограф, нейронавигационная система для нейрохирургических операций, аппараты ультразвуковой диагностики.