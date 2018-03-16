РИАМО - 16 мар. Коммунальные службы, энергетические компании, экстренные службы столицы 18 марта переводятся на усиленный режим работы в связи с проведением выборов президента РФ, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Главная задача - обеспечить безаварийную работу всех систем жизнеобеспечения города, условия для комфортного доступа и голосования на избирательных участках Москвы», - сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что под особым контролем городских служб 18 марта будут бесперебойное энерго-, водо- и теплоснабжение помещений для голосования, а также их пожарная безопасность.

«На круглосуточном дежурстве будут находиться порядка 12 тысяч работников комплекса городского хозяйства, 659 аварийных бригад, 745 единиц спецтехники», - пояснил заместитель мэра.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

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