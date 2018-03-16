РИАМО - 16 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев прогнозирует, что на выборах президента Российской Федерации 18 марта в Подмосковье будет высокая явка.

Глава региона встретился в пятницу с членами мониторинговой группы на выборах от Общественной палаты Московской области. Во встрече в подмосковном Одинцове приняли участие члены Общественной палаты региона, руководитель совета при губернаторе Подмосковья по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич, уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова, председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

«Выражаю уверенность в том, что выборы в Подмосковье пройдут на высоком организационном уровне. Очень надеемся, что будет высокая явка. Если даже где-то будут очереди, просим понять наши участковые избирательные комиссии», - сказал Воробьев.

Он отметил, что в регионе сделали все, чтобы выборы прошли комфортно.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

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