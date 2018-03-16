РИАМО - 16 мар. Электрички в сторону столицы на Павелецком направлении Московской железной дороги едут со всеми остановками, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы МЖД.

«Пригородные электропоезда Павелецкого направления МЖД курсируют в штатном режиме в обоих направлениях», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сегодня электрички в Москву по техническим причинам временно следовали без остановок для посадки и высадки пассажиров на станции «Белые Столбы» и остановочных пунктах «Востряково» и «Взлетная».

Московская железная дорога принесла свои извинения за доставленные неудобства.