РИАМО - 16 мар. Заседание экспертного совета по научно-технологическому развитию и интеллектуальной собственности Госдумы состоялось в Черноголовке, сообщает «Черноголовская газета».

«15 марта в Черноголовке, в Институте физики твердого тела РАН, состоялось расширенное заседание экспертного совета по научно-технологическому развитию и интеллектуальной собственности Государственной думы РФ. Была обозначена тема круглого стола – «Национальные технологические прорывы: взгляд научной молодежи», - говорится в сообщении.

Заседание вел депутат Госдумы и куратор экспертного совета Госдумы по научно-технологическому развитию и интеллектуальной собственности Владимир Кононов. В роли спикеров выступили глава городского округа Черноголовка Олег Егоров, заместитель директора департамента науки и технологий министерства образования и науки РФ Андрей Аникеев, представитель ФАНО Михаил Романовский, председатель ВОИР Антон Ищенко и другие представители научной элиты.

Выступления сопровождались подробными слайдами. Темы, поднятые на заседании, нашли свой отклик в вопросах собравшихся в зале, в том числе, конечно, у молодежи. Живая, насыщенная и актуальная встреча будет иметь свое продолжение. Многие предложения ученых были взяты на заметку спикерами круглого стола.