РИАМО (КОРОЛЕВ) - 16 мар. Жители Королева, впервые пришедшие на выборы президента РФ, получат памятные подарки, написал глава города Александр Ходырев в своем аккаунте в Instagram.

В Королеве работают две территориальные избирательные комиссии. Жители города смогут проголосовать на 124 избирательных участках, два из них – временные, они сформированы в стационарах Центральной городской больницы и филиале ЦГБ «Костинский». Участки оборудованы всем необходимым: автоматическими комплексами обработки бюллетеней, кабинами для голосования, стационарными и переносными ящиками для бюллетеней, сейфами, информационными стендами. Каждый оснащен системой видеонаблюдения.

«Впервые голосующие в это воскресенье (18 марта – ред.) получат красивые и полезные подарки – термокружки с символикой выборов», – написал Ходырев.