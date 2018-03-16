РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 16 мар. Вопрос режима работы светофоров на участке дороги в Дзержинском от ТЭЦ-22 до МКАД обсудят на специальной комиссии по просьбе жителей, которые просят увеличить интервал работы зеленого сигнала на выезде, сообщается на портале «Добродел».

Ранее горожане разместили на портале обращение, в котором попросили увеличить интервал «зеленого света» на выезд с 25 секунд до одной-двух минут. По их мнению, такая мера разгрузит выезды из города в сторону ТЭЦ-22 и ТЦ «Мега Белая Дача». Два плохо настроенных светофора блокируют движение каждое утро. Из-за них город встает в кольцо из пробок, особенно зимой. Жители также просят обратить внимание на интервал работы двух пешеходных светофоров по улице Энергетиков в сторону МКАД.

«Вопросы изменения режима работы светофорных объектов на участке дороги в Дзержинском от ТЭЦ-22 до МКАД будут вынесены на рабочую комиссию по безопасности, организованную администрацией города Дзержинского совместно с представителями ГИБДД», – сказал начальник Раменского РАУД №7 ГБУ МО «Мосавтодор» Евгений Марков.

Он уточнил, что на данный период времени движение организовано согласно проекту организации дорожного движения.