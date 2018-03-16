РИАМО - 16 мар. В предстоящее воскресенье, когда пройдут выборы президента России, в Москве и Подмосковье ожидается морозная и солнечная погода без осадков, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков.

«Погода будет отличная, я бы сказал даже новогодняя. Завтра-послезавтра будет солнечно. Температура днем будет в пределах минус 5 – минус 8 градусов, без осадков, может быть, где-то в области выпадет небольшой снег, но по Москве – без осадков. То есть хорошая, морозная и солнечная погода», - сказал Цыганков.

По его словам, 18 марта в Москве будет малооблачно, атмосферное давление вырастет, ветер возьмет северное направление со скоростью 2-3 метра в секунду.

«В ночь на субботу будет где-то минус 17 – минус 20 градусов по Москве, в районе Клина – до минус 22 градусов. С субботы на воскресенье ночь будет такой же холодной, а понедельник - чуть теплее», - отметил синоптик.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

В избирательной гонке участвуют Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).

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